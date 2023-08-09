فضل شاكر يحقق أرقام قياسية بأغنيتة الجديدة قال حب قال

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رياض - احمد صلاح - وحقق فضل شاكر أرقام قياسية بعد أغنية “بغيب بمزاجي” التي لاقت استحسان وحب من الجماهير، وتصدرت قوائم البحث خلال الفترة الماضية وجمعت أكثر من 88 مليون مشاهدة علي موقع اليوتيوب.

أطلق الفنان فضل شاكر ثاني أغانية بعد نجاح أغنيته ” بغيب بمزجي” والتي تحمل اسم ألبومه الجديد والمقرر إطلاق جميع أغانيه خلال الفترة المقبلةوحقق فضل شاكر أرقام قياسية بعد أغنية “بغيب بمزاجي” التي لاقت استحسان وحب من الجماهير، وتصدرت قوائم البحث خلال الفترة الماضية وجمعت أكثر من 88 مليون مشاهدة علي موقع اليوتيوب.

واطلق فضل شاكر أغنيته الجديدة “قال حب قال” وهي الجزء الثاني من أغنية ابقي قابلني، وحصد بعد يوم واحد من إطلاقها نحو نصف مليون مشاهدة، ومن المتوقع أن تحصد المزيد خلال الساعات القادمة

وتعد أغنية قال حب قال من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري والأغنية بلهجة مصرية.

حياة فضل شاكر

ويعد الفنان فضل شاكر من أشهر المطربين العرب حيث بدأ مشواره الفني في عمر 15 سنة في بلده صيدا ب لبنان في الأفراح والحفلات الصغيرة

استمر فضل شاكر في سعيه نحو انطلاقة كبيرة حتي التعرف علي صلاح الشرنوبي في عام 1998 ليطلق أول ألبوماته

اعتزل فضل شاكر الفن في 2012 بسبب أحداث الثورة السورية والتي كان متضامنا معها وضد نظام بشار الأسد

اتهام فضل شاكر بأعمال إرهابية

عاني فضل شاكر في عدد من القضايا وحكم عليه بـ 15 سنة مع الأشغال الشاقة في قضية الشيخ أحمد الأسير التي حكم فيها عليه بالإعدام

ثم خرج فضل شاكر من القضية وأعلنت البراءه من تهمة قتل أفراد الجيش لعدم توفر عناصر إدانة كل منهم

وعاد فضل شاكر للمحاكمات في قضية دعمه الإرهاب في عام 2020

صدر لـ فضل شاكر 11 ألبوم غنائي و21 أغنية منفرده في وقت سابق قبل اغانية العام الحالي