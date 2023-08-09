انت الأن تتابع خبر وفاة فنانة مصرية قديرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بخبر هز الوسط الفني في مصر، توفيت الأربعاء، الفنانة المصرية منحة زيتون، عن عمر ناهز 63 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكتب الحساب الرسمي لمنحة زيتون عبر موقع فيس بوك:"بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفت الفنانة منحة زيتون.. وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ونعى الراحلة عدد كبير من الجمهور والفنانين.

منحة زيتون فنانة مصرية مواليد1960، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام أبرزها: سرقات صيفية، كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد، همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق، وغيرها.