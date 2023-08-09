خالد سليم يطرح أغنيته الجديدة ”مين ده” غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 09:29 مساءً - يستعد الفنان خالد سليم لطرح أحدث أغانيه "مين ده"، وذلك غدا الخميس الموافق 10 أغسطس، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

وكان آخر اعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي.

مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى لايت. ويعد المسلسل التعاون الثانى بين خالد سليم ودينا فؤاد في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "جمال الحريم" الذى تم عرضه عام 2020، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.