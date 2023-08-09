انت الأن تتابع خبر الثقافة اللبنانية تمنع عرض هذا الفيلم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الثقافة اللبنانيّ، محمد وسام المرتضى، في بيانٍ الأربعاء، منع عرض فيلم باربي في دور السينما اللبنانية؛ وذلك لتعارضه مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان على حدِّ قوله.

وأضاف: إنّ الفيلم يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقًا أمام التطور الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة.

وأكّد الوزير: أنّ الفيلم يخالف بمحتواه الآداب والقيم لاسيّما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني، وأن عرْضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج لاسيما على الأطفال بشكل خاص والناشئة بشكلٍ عام.

وقرّر الوزير ما يلي: أولًا توجيه كتابٍ إلى الأمن العام اللبناني، بواسطة وزير الداخلية والبلديات، لاتخاذ كل الإجراءات اللّازمة لمنع عرض هذا الفيلم في لبنان. ثانيًا إبلاغ نسخة عن هذا القرار من جانب النائب العام لدى محكمة التمييز للتفضل بالإطلاع وإجراء المقتضى.