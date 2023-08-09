انت الأن تتابع خبر شاهد بالصوت والصوره.. عروسة كويتية فائقة الجمال تسجلل ليلة الددخلة بدون علم زوجها لمدة 90 في فندق مشهور للغايه وما حدث ارعب الجمهور.. ومغرد عروسة خبرة!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وخبر المهم للغايه يفيد ان عروسه فرقه الجمال قد قامت بوضع كاميرا مخفيه في احد الفنادق في ليله الدخله مع بدون علم زوجها واليكم تفاصيل هذا الخبر وتعتبر ليله الدخله من اهم الليالي في تاريخ العروسه ويتساءل الكثيرون عن ما سوف تفعله العروسه في ليله الدخله

هل تتسائلن عن أسرار ليلة الدخلة؟ إقترب موعد زفافك وأنت منشغلة جداً بتحضير كل التفاصيل الصغيرة فيه وتشعرين بالقلق حيالها. ولكن ماذا بعد إنتهاء حفل الزفاف عندما تصبحين بمفردك مع عريسك الجديد؟

تشعرين بالتوتر، لا تعرفين ما تفعلين أو كيف تتصرفين، تشعرين ببعض الخجل وهناك الكثير من الأفكار التي تخطر على ذهنك، تستعدين لبداية أول يوم لكم سويا في حياتكم الزوجية والجنسية. الكثير من السيدات لا تعلمن ما عليهن فعله أو لديهن توقعات أكثر بكثير من الواقع عن ليلة الدخلة، وهناك أيضًا من يظنون أنهن يعرفن ما سيحدث ولكن يجدن أنفسهن في صدمة لأنهن لم تكن لديهن معلومات صحيحة.

راقبي نفسك

إن لم تتمكني من تحديد موقفك من ليلة الدخلة، فقط استرخي ودعي الأمور تتقدم تلقائياً. يمكنكم مشاهدة التلفزيون أو فيلم معاً، اجلسوا بالقرب من بعضكم، تعانقوا، وتحدثوا قليلاً، هذه التعاملات البسيطة بالتأكيد ستجعلكم تعرفون إن كنتم مستعدان للتقدم أكثر من ذلك،

أم أنكم لستم في مزاج مناسب لليلة الدخلة. تأكدي أنه لا يوجد مشكلة في تأجيل خطوة العلاقة الحميمة إن لم تكوني مستعدة لها أو إن كنت تشعرين بالتعب والإرهاق.