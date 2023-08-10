اتفرج – وفاء عامر: كنت بروح لمكتب خالد يوسف وصورت وشوفت احلى الفيديوهات

بيروت - ثريا شاهين - حلّت الممثلة المصرية وفاء عامر، ضيفة على برنامج (شيخ الحارة) مع بسمة وهبة، ويحقق برنامجها رقمًا قياسيًاعلى اليوتيوب وفي الجوجل والمشاهدات على الشاشة

بسمة وهبة بريئة من وعكة رغدة الصحية

بسمة سألت ضيفتها عن فيلمها الذي أخرجه خالد يوسف (حين ميسرة) الذي عرض في العام 2007، وقالت وفاء إنها لم تتبرأ من الفيلم أبداً ولا من المشاهد الجريئة، لكنّها سُئلت، منذ سنوات، ضمن برنامج عمرو أديب إن كانت ستسمح لإبنها بدخول صالات السينما ومشاهدة فيلمها، فرفضت لأنه لم يكن يتجاوز الأربع سنوات.

وما إذا كانت ستتعامل مع المخرج المصري خالد يوسف بعد قضيته الأخيرة وقصدت أفلامه الإباحية مع بطلاته (منة فاروق، شيماء الحاج، منى الغضبان، الراقصة كاميليا ورنا هويدي).

خالد يوسف عاشرهن واغتصبهن وهرب

وفاء رفضت وقالت إنها حزينة عليه وسقط من نظرها: (دلوقتي لن أتعامل معه، وحرفض طبعاً، وأنا بجد زعلانة، لأن بالنسبالي أنت ما تعرفيش خالد كان بالنسبة لي شايفاه ازاي. خالد لما أروح مكتبه كنت بشوف الكتب وأحس بجهلي.. أنا بكلمك بصراحة)

وتابعت: (في حاجات أنا وقعت من قدامي كانت فوق ووقعت هو مخرج عظيم ومش حتعامل معاه ثاني.. وآسفة جداً إذا كان بيتفرج عليا دلوقتي واني غيرت رأيي بيه.. أنا زعلانة منه وعليه لأن رئيس جمهورية الإخراج خسرت المنطقة دي لو أثبتت عليه الفيديوهات انو بتاعته فقد ثيراً من شعبيته.. وأتمنى أن تكون الفيديوهات فوتوشوب.. وحقولك الحقيقة نحن بشر لا نرحم للأسف)