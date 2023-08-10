شاهد.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 11:37 صباحاً - شاركت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب، مجموعة من الصور لها، على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وظهرت ابنة عمرو دياب بصحبة عدد من أصدقائها، مما دفع البعض لانتقادها، لارتدائها توب مكشوف الصدر وعاري الكتفين، ومن الناحية الجمالية اعتمدت كنزي، في المكياج، على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها كما اختارت كنزي عمرو دياب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.