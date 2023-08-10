انت الان تتابع خبر شاهد .. محمد هنيدي يوجه صفعة قوية لمحمد رمضان ويؤذية بشدة..وهذه هي الاسباب!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سيطر الفنان المصري محمد هنيدي على صدارة شباك تذاكر أفلام صيف 2023 خلال خمسة أيام من عرض فيلمه الجديد "مرعي البريمو"، وذلك ضمن منافسة شرسة مع فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان.

وحقق هنيدي في اليوم الأول لعرض الفيلم مليونًا و303 آلاف جنيه، وتجاوز في أربعة أيام حاجز 5.5 مليون جنيه، فيما حقق أمس الأحد 924 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 6 ملايين و457 ألف جنيه.

فيما احتل فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان المركز الثاني في شباك تذاكر أفلام الصيف 2023، خلف "مرعي البريمو"، إذ اكتفى رمضان بـ 808 آلاف جنيه، في خامس أيام عرض فيلمه.

ووصل إجمالي ما حققه رمضان في "ع الزيرو" بدور العرض حتى الآن إلى قرابة 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وتدور أحداث فيلم "مرعي البريمو" الذي يعد هنيدي صاحب الفكرة الأساسية له، حول تاجر بطيخ صعيدي واسمه "مرعي"، وزوجته "جمالات" إذ يعيشان مواقف كوميدية وطريفة.

وتكشف تفاصيل أحداث الفيلم شغف "مرعي" الكبير بالبطيخ، واحتفاظه به في كل أركان منزله والمشكلات التي يتعرض لها بسبب هذا الشغف الغريب بالبطيخ.

أما "ع الزيرو" فتدور أحداثه حول حمزة الذي يطلق عليه "دراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء.