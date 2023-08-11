الأردنيون يعودون إلى ذكريات الطفولة مع عايدة الأميركاني

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رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الأردنية عايدة الأميركاني، الخميس، في حفل الدورة الثانية من مهرجان "صوت الحياة" على مسرح الشمس بعمان.

ورعت الحفل، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، بحضور أمين عام الوزارة ماهر نفش.

وأعادت الأميركاني، الجمهور، إلى ذكريات طفولتهم، من خلال اداء شارات أشهر مسلسلات الكرتون، على فترتين، بمصاحبة أوركسترا موسيقية بقيادة الفنان عبد الحليم الخطيب، وهي شارات: "عودة سنبل، سارسوكي، ريمي، ماوكلي، أليس في بلاد العجائب، سنان، زيكو العجيب، أخي العزيز، غراندايزر وسندباد".

كما شهد الحفل تواجد وتكريم مجموعة من الفنانين الأردنيين، الذي أسهموا بأصواتهم في دوبلاج أشهر مسلسلات الأطفال، وهم: قمر الصفدي، نبيل نجم، ريم سعادة، رانيا فهد، سناء المفلح، مارغو أصلان، محمد العبادي، والموسيقار وائل أبو السعود، والموسيقار الراحل عامر ماضي، وحمد نجم.

وأثنت النجار على فكرة الحفل، ودور الفنانين الأردنيين في تقديم أعمال فنية ما زالت خالدة في ذاكرة الناس، مشيرة إلى أن هذه المسلسلات ساهمت في ترسيخ اللغة العربية الفصحى في أذهان أجيال كثيرة في العالم العربي.

وحضر الحفل الذي قدمه الفنان الكوميدي عدي حجازي، 25 طفلاً من جمعية الياسمين لأطفال الداون، برفقة رئيسة الجمعية عواطف أبو الرب.