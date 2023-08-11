انت الأن تتابع خبر أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة، لحفل الفنان المصري عمرو دياب، المقرر اقامته في الأردن يوم 29 سبتمبر، عن أسعار التذاكر، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.



وتراوحت أسعار التذاكر بين 325 دينارً إلى 85 دينارًا، حسب المقعد ومكان الجلوس في الحفل.



وطلبت الشركة كل من يرغب بالحضور، الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بها وحجز مقعد له.





على صعيد آخر، طرح عمرو دياب مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "والله أبدا" عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.



وتعتبر هذه الأغنية، نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب، حيث غنى ولأول مرة أبيات من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

يذكر ان الفنان المصري قد ظهر خلال الأيام الفائتة بصور أثارت جدلا كبيرا برفقة النجمة اللبنانية داليدا خليل، وتضمنت الصور وضعيات رومانسية مع قبل واحضان، ما اشعل تساؤلات كثيرة حول طبيعة العلاقة بينهما.

وبعد الضجة التي رافقت الصور خرجت داليدا خليل في تصريحات لـ"ET بالعربي"، وأكدت انها كانت مع اصدقائها في مشروع عمرو دياب على الساحل وعندما علمت بوجوده في المكان شعرت بالحماس والتقطت الصور معه، وطلبت منه ان يقبلها ففعل ذلك بشكل عفوي.