انت الأن تتابع خبر فيدرا منزعجة من وضع مصليات النساء .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت، الممثلة الأردنية المقيمة في مصر فيدرا، إنّها منزعجة من ضيق مساحة مصليات النساء بالمساجد وكيف تُعامل المرأة في المساجد على أنها مواطن درجة ثانية، حسبَ وصفها. ونشـرت فيدرا مقطع فيديو عبـر حسابها في إنستغرام، تساءلت فيه عن أسباب التمييز بين الرجـال والنساء فيما يتعلق بالمكان المخصص للصلاة في مصر، مطالبة بالاهتمام بمصليات النساء.

وقالت فيدار: "احنا طبعا عارفين إن في الجامع الستات بتصلي بعيد عن الرجالة وبنبقى منفصلين، بس هو السؤال اللي أنا مش لاقية ليه أي رد. هو ليه دايمًا المصلى بتاع الستات صغير ومكتوم ومقفل بحواجز ومدخله جانبي كده زي ما يكون مثلًا مدخل باب المطبخ، إحنا ليه بنتعامل كدة؟ إحنا ليه بنتعامل معاملة المواطن درجة تانية؟ يعني ليه المصلى بتاعنا ميبقاش شرح؟ ومدخله حلو وجميل زي مدخل مصلى الرجالة؟".