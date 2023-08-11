انت الأن تتابع خبر بفستان مكشوف .. اتفرج خطيبة ابن عمرو أديب قلبت السوشيا ميديا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الكاتبة المصرية فرح الطوخي خطيبة ابن عمرو أديب الإعلامي المصري المعروف ومقدم برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، الأنظار في الحفل الذي أقيم ليلة أمس الخميس.

خطيبة ابن عمرو أديب:

وعقد خالد نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي خطوبته وسط أجواء عائلية من الطرفين فقط في أحدي الأماكن بالقاهرة الجديدة، حيث خلت من حضور أي شخصيات مشهورة نهائيا.

إطلالة خطيبة ابن عمرو أديب:

وظهرت الكاتبة المصرية فرح الطوخي خطيبة ابن عمر أديب مرتدية فستان طويل بدون أكمام نهائيا من اللون الروز المكشوف من منطقة الصدر والأكتاف حيث كانت ذات قوام ممتلئ، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، مع تسريحة شعر جذابة.

كما ارتدت العروس مجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ، ولكنها كانت مميزة حيث لقيت اعجاب الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في مصر.

هروب عمرو أديب:

وقال عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية أن جماعة الإخوان سوف تظهر مثل كل قال وتقول أن عمرو أديب هرب، ولكن في الحقيقة هذا غير صحيح حيث أنني أعلن توقف برنامجي على قناة ام بي سي مصر خلال شهر أغسطس بسبب الإجازة التي أحصل عليها كل عام، وهذا الأمر متفق عليه بيني وبين إدارة القناه السعودية.

عزل مرتضى منصور مرتين:

في سياق أخر أكد عمرو أديب أن القضاء المصري الشامخ قام بعزل مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك في مرتين، مشيراً إلي أن نجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو سوف يخروج يقول أن هناك مشكلة تجمع بيني وبين مرتضي منصور وهذا غير صحيح انتوا عاوزين البلد فيها قانون ولا عاوزين فيها مرتضى.