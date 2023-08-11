انت الأن تتابع خبر منة عرفة هتوريك الرقص البلدي على أصوله .. الفنانة الشابة ترقص في غرفة نومها بطريقة ساخنة بدون خجل او حياء _شاهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منة عرفة ، فنانة مصرية شابة، انضمت مؤخراً إلى تطبيق "تيك توك"، وبدأت تشارك جمهورها بفيديوهات لها، وظهرت في احدث ظهور لها وهي ترقص بطريقة ساخنة على أنغامم أغنية “شوفي” للفنان هشام عباس.

منة عرفة تثير ضجة في أول ظهور لها على تطبيق تيك توك

تفاعل الكثير من المتابعين مع فيديو الفنانة منة عرفة الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" وظهرت فيه وهي ترقص على أغنية “شوفي” للفنان هشام عباس، وكان واضح خلال الفيديو تغير شكل وجه الفنانة الشابة.

وتلقت منة تعليقات كثيرة على الفيديو، حيث وجه لها البعض انتقادات بسبب تغيير شكلها واتهموها بأنها غيرت ملامحها بإجراء عمليات تجميل، كما علق البعض على خسارتها الكبيرة للوزن، مؤكدين أنها تحتاج لزيادة الوزن بعض الشيء لأن هذا الشكل لا يليق عليها.