باربي في مصر

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رياض - احمد صلاح - أعلنت إحدى دور السينما المصرية الكبرى عن بدء عرض فيلم باربي ، الجمعة ، رغم ما تعرض له من انتقادات ، ومنعت كثير من الدول العربية عرضه .



و لم تكشف هيئة الرقابة على المصنّفات الفنيّة في مصر عن موقفها من الجدل المُثار حول الفيلم، على الرّغم من إعلان مصادر في داخل الهيئة عن دراسة الأمر حالياً، خاصّةً بعدما تمّ منع عرضه في لبنان والكويت.



و كان من المفترض أن يُعرَض الفيلم في مصر خلال شهر تموز الماضي، لكن إعلاناً نُشِر عن إرجائه حتى شهر آب الحالي، ممّا أثار غضباً بين فئة من الشباب، الذين طالبوا بعرضه على غرار السينمات العالمية، في مقابل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنّوا حملة هجوميّة لمنعه في مصر.



يُذكر أنّ الفيلم، وعلى الرغم من عدم مرور فترة طويلة على طرحه، نجح في تحقيق إيرادات تخطّت المليار دولار في مختلف سينمات العالم، ممّا يؤهله للمنافسة على جوائز الأوسكار في الدورة المقبلة من المهرجان.



وانطلق عرض الفيلم في الولايات المتحدة، في شهر تموز الماضي، وتدور أحداثه حول شخصيّة باربي، التي يتمّ طردها من بلدتها، وتبدأ رحلتها في العديد من الدول لتحاول إثبات صحّة أفكارها التي تتبنّاها.