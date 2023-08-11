انت الأن تتابع خبر انكشفت ملابسها بالكامل.. موقف محرج للفنانة رحمة أحمد على البحر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة رحمة أحمد، إلى موقف محرج، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، في مدينة دهب السياحية في جنوب سيناء.

رحمة أحمد وحكت الفنانة رحمة أحمد، عن موقف محرج تعرضت له في البحر، أثناء ممارسة رحلة الغوص التي تفضلها في الرحلات الصيفية.وقالت رحمة أحمد، إن موقف محرج تعرضت لها في البحر، على أحد شواطئ دهب، حيث كانت تغوص في المياه وتفاجأت بتيارات مائية في المياة شكلت دوامات.

موقف محرج

وأضافت رحمة أحمد، أن التيارات المائية جعلت الطوبة تفلت من يدها، بعدما انشبكت في ملابس الشاطئ الخاصة بها، فجعل جزء منها ينخلع بالماء، وخرجت مسرعة وغطت نفسها بذراعيها.

كما حكت الفنانة رحمة أحمد، عن تفاصيل الهجوم التي تعرضت له من القرش أثناء السباحة في البحر، حيث تعتاد هذه الرحلات في الصيف، منوهة أنها كانت تعاني من حالة من الحزن بعد مفارقة حبيبها والانفصال عنها.

وتابعت: ذهبت إلى البحر، لممارسة هوايتي المفضلة، للخروج من الحالة النفسية، وارتديت قناع البحر، ونزلت إلى الغطس في البحر، وفوجئت بقرش كبير يقترب مني ويفتح فكيه نحوي. وأضافت رحمة أحمد، أنها حينما تفاجأت بالقرش اتجهت مسرعة للسطح وذهبت بين الشعاب المرجانية لتحمي نفسها، ومن الخضة قالت كلمة اعتراضية من 3 حروف.

تشابه أسماء

ومنذ عامين، تعرضت الفنانة رحمة أحمد، لموقف محرج بسبب كثرة الاتصال عليها، لوجود تشابه أسماء بينها وبين الفنانة رحمة أحمد فرج (صاحبة شخصية مربوحة في مسلسل الكبير أوي) ما جعلها تخرج لتنفي مشاركتها بالمسلسل.

وقالت رحمة أحمد، إنها اضطرت لسرد أعمالها السابقة، والظهور بشكلها لتوضح أن هناك ممثلة أخرى بنفس اسمها، تعمل في مسلسل الكبير أوي 6، ولكن بسبب تشابه الأسماء، فقامت بطلة الكبير أوي 6، بإضافة اسم فرج لاسمها، ليصبح (رحمة أحمد فرج).

وعملت رحمة أحمد بالعديد من المسلسلات منها: (قصر النيل، وولاد ناس، وزي القمر – حدوتة مريم وأنا قوبلت)، وبدأت سينما مع المخرج مروان حامد في فيلم تراب الماس، وعملت برنامج مقالب اسمه ليلة غبرة.