انت الأن تتابع خبر ميريام فارس تثير الجدل بوصلة رقص بلدي على “توكو تاكا” جننت الشباب.. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الفنانة ميريام فارس جدلا كبيرا، على هامش حفلها الغنائي الذى اقيم ليلة أمس الأربعا، على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.

وقدمت ميريام وصلة رقص على نغمات أغنية كأس العالم قطر 2022،بعنوان” توكو تاكا”، وتعرضت بسببها للانتقادات لاذعه.