فرمت صافيناز.. القشطة انجي خوري خطفت جمهور سما المصري في وصلة رقص من غرفة نومها بعباية حمراء هزة يمين وهزة شمال ومتابع..كسحت شمس الكويتية و فيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - الفنانه المثيرة للجدل دائما انجي خوري السوريه الاصل التي حتى الان تعيش في دبي بسبب منعها من التواجد في لبنان او حتى في سوريا بسبب الفيديوهات التي تقدمها والمحتوى التي تقدمه من اكثر الفنانات بحثا ولكن هذا الام قد اعاده السلب عليها حيث لبنان تم حظرها من الدخول في لبنان او حتى في سوريا.

ودائما ما تقوم بنشر الكثير من فيديوهاتك الخاصه لها على حسابه على موقع انستغرام وايضا على حسابه الاخرى على السوشيال ميديا مثل موقع فيسبوك وتويتر.

وكانت مؤخرا انجي خلقت نشرت العديد من الصور الخاصه لها وهي في دبي حيث الله ربي اطلاله قويه للغايه أظهرت جمال جسدها وظهرت بقميص اصفر مفتوح من من تحت.