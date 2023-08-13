انت الأن تتابع خبر اجدع من شمس الكويتية.. بدون خجل المومس الفاضلة سما المصري ولعت النت تنشر صورة فنان شهير يقبل مؤخرتها بشراهة والجمهور في ذهول ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشكركم متابعينا الكرام لمتابعتكم هذه الخبر المصري هذه الفنانه المثيره لجدل كثيرا ولك تعد من اكثر الفنان اثاره الجد على موقع التواصل الاجتماعي ولا العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستقرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب وانشات مؤخرا سما المصري قناه يوتيوب خاصه بها من اجل الترويج لمحتواها التي تقدمه

تداول عدد من رواد “فيسبوك” صورة مركبة للفنان محمد سعد من فيلمه “اللمبي 8 جيجا” وهو يسخر من الفنانة سما المصري على طريقة الـ”فوتوشوب” بعد اعلانها عن تقديم برنامج ديني في رمضان يحمل أسم “عقوق الوالدين”.

وقام رواد “فيسبوك” بوضع وجه سما بدلًا من وجه الفنانة ميسرة ضمن مشهد من احداث الفيلم، الذي يظهر فيه “سعد” وهو يتعجب من احتشامها وارتدائها عباءة وحجاب في المحكمة فقط لا في بيتها ولا عملها .