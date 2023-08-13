انت الأن تتابع خبر مواعيد مهرجان القلعة 2023.. اعرف طريقة حجز التذاكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد دار الأوبرا المصرية لمهرجان القلعة لهذا العام 2023 وويضم نخبة من نجوم الفن الغناء في مصر والوطن العربي، ليمتعوا الجمهور بأجمل الأغاني خلال مهرجان القلعة 2023.وتصدرت مواعيد مهرجان القلعة 2023 ، محركات البحث، اليوم الأحد، وحجز التذاكر المهرجان حيث يقام في قلعة صلاح الدين على مدار أكثر من 15 يوم.

مواعيد مهرجان القلعة 2023

وتبدأ مواعيد مهرجان القلعة 2023 في الفترة من 17 أغسطس إلي 31 أغسطس وتضم حفلات المهرجان ما يقرب من 30 مطرب ومطربة من مصر والوطن العربي، وذلك من أجل إمتاع الجمهور المصري بأغاني من زمن الفن الجميل.

وأكد دكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، أن مهرجان القلعة عام 2023 مختلف للغاية عن العام الماضي لإنه يضم نجوم أكثر وتنظيمه سيكون أكثر من رائع.

أضاف “داغر” خلال تصريحات صحفية ، اليوم الأحد، أن الجمهور المصري ذواق ويحب أن يسمع أغاني الفن الجميل بعيدا عن الصخب والضوضاء التي أصبحت ملمح أساسي في الكثير من الأغاني في العصر الحالي.

أسعار تذاكر مهرجان القلعة 2023

وأكد مصدر مسئول بدار الأوبرا المصرية أن أسعار تذاكر مهرجان القلعة 2023 سوف تكون في متناول المواطن العادي حتى يتسني له الإستمتاع بالإجازة الصيفية مع أسرته.

وتقدر أسعار تذاكر مهرجان القلعة 2023 بدءا من 50 جنيه أو ما يزيد قليلا لجميع المواطنين بدون أستثناء ولا توجد فئة للتذاكر وإنما كلها داخل ساحة القلعة التي تتسع لأكثر من 4 آلاف شخص.

أماكن حجز تذاكر مهرجان القلعة 2023

،ويتم حجز التذاكر عن طريق المنفذ الرئيسي لقلعة صلاح الدين فهي مقر الحفلات لجميع المطربين في مصر والوطن العربي حيث يبدأ الخميس 17 أغسطس، ويحي أولي الحفلات فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية.