انت الأن تتابع خبر نادين نجيم أمام المحاكم لسبب مشين ما القصة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن استيائها من انتشار الشائعات التي تم تداولها حول استدعائها للمحكمة بسبب دعوى أقامها زوجها السابق هادي أسمر نتيجة خلافات بينهما، والاساءة له على مواقع التواصل.

وأعادت نادين نجيم نشر صورة من هذه الشائعات عبر حسابها في، والتي كتب المدون فيه: "نادين توجهت إلى المحكمة، بصفة مدّعى عليها من قبل زوجها السابق، لإنهاء المهزلة التي تقترفها ضده على وسائل التواصل".

واتهم الحساب الذي يحمل اسم شربل، الفنانة اللبنانية بالاساءة لطليقها وشن الحرب ضده بطريقة مشينة في الوقت الذي التزم فيه هادي الأسمر الصمت وطلب منها التوقف عما تفعله به من أجل أولادهما، لكنها رفضت فاضطر لمقاضاتها في المحكمة.

بدورها ردت النجمة اللبنانية على هذه الاتهامات وأكدت أن تلك المعلومات خاطئة ولم تواجه دعوى قضائية ولكن هي من أقام الدعوى ضد طليقها بتهمة التلفيق والتزوير والقدح والذم.

وتابعت نادين نجيم حديثها برسالة لشربل صاحب هالمنشور وقالت له: "روح انضب بقى إنت ويلي عم يدفعولك واسكوت أحسن ما إنت كمان تلحقوا".

يذكر أن نجيم قد تحدثت في وقت سابق عن عدم تخليها عن حضانة أطفالها وهو ما تسبب في الجدل حول خلاف بينها وبين طليقها.

من ناحية ثانية كانت النجمة اللبنانية قد أعلنت خطوبتها من ناريغ ناربيكيان الذي عرض عليها الزواج في عيد ميلادها وسط الحضور وبطريقة رومانسية، ومنذ ذلك الوقت تحرق نادين على مشاركة صور وفيدوهات برفقة خطيبها أثناء السفر والاستمتاع بوقتهما، وأثارت الجدل في بعضها بسبب الوضعيات الجريئة والحميمية التي يظهرا فيها، ما جعل البعض يرجح ان طليقها اراد اخذ حضانة أطفاله بسبب تجاوز نادين للحدود.