انت الأن تتابع خبر نسرين طافش تبرز مفاتنها للعلن والجمهور يطالبها بالاحتشام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اطلت الفنانة نسرين طافش على متابعيها في انستغرام بمجموعة صور جريئة من المسبح اثناء الاستمتاع بوقتها برفقة فتاتين.

وظهرت طافش بالصور وهي ترتدي مايوه اخضر ولم تكشف سوى الجزء الأعلى من جسدها بإطلالة وصفت بالجريئة.

تلقت الفنانة سيلا من التعليقات التي تغزلت بجمالها واثارتها في الوقت الذي انتقد البعض تعمدها الكشف عن مفاتنها بطريقة مستفزة.

وفي وقت سابق، نشرت طافش عبر الغنستغرام صورة لها بفستان فوشي مفتوح من الأعلى كشفت منه مفاتنها بطريقة جريئة، وسدلت شعرها واعتمدت مكياج ناعم برز جمالها.

الجدير بالذكر ان نسرين طافش قد اعلنت في وقت سابق طلاقها رسميا من زوجها المصري شريف الشرقاوي، وذلك بعد مدة قصيرة من عودتهما لبعضهما، حيث كانا قد انفصلا سابقا بعد اشهر قليلة من الزواج، ثم ارتبطا مجددا، حتى فاجأت الجمهور بطلاقها للمرة الثانية.

ولاحظ المتابعون انها ومنذ انفصالها عن زوجها باتت تنشر صورا أكثر جرأة رغم انها اعتمدت الاطلالات المحتشمة أثناء فترة زواجها، وكأن زوجها كان يفرض عليها هذا اللبس المحتشم وفقا للبعض.