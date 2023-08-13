انت الأن تتابع خبر تصريح صادم من محمد رمضان عن مسلسل جعفر العمدة 2 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفنان المصريّ محمد رمضان، عبر فيديو، نقله تلفزيون الشّرق، أنه لا موعد محدد حتى الآن لعرض مسلسل (جعفر العمدة 2)، الذي أُعلن مؤخرًا عن بدء التحضيرات بشأنه مستبعدًا أن يتم عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وقال محمد رمضان إنّ "فكرة تقديم الجزء الجديد موجودة والتحضيرات بدأت بالفعل، ولكن موعد العرض لم يحسم بعد؛ لأنه يريد الحصول على استراحة من المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024".

وتابع محمد رمضان "احنا شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني، ولكن هل سيعرض في رمضان 2024 أو 2025، لا يوجد قرار لأنه احتمال 2024 آخد راحة سنة، ويكون جعفر العمدة 2 سنة 2025، واحتمال أيضًا مخدش راحة لكن هيبقى قاسي عليا بس مفيش مشكلة".