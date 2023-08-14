فن ومشاهير

شاهد.. رامي جمال يشوق متابعيه لأغنيته الجديدة على إنستجرام

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 09:29 صباحاً - نشر الفنان رامي جمال صورة له عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا:"تحبو الأغنية الجاية حب ولا حزن من غير ما اشوف طبعا الحزن اكتر".

وقال رامي جمال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "قلت لزوجتي ناريمان، إحنا عايشين مرة واحده مفيش وقت تعملي جدعة، وتضيعي حلم الأمومة، الراجل ممكن يعيش عادي، لكن الست اتخلقت عندها غريزة الأمومة رقم 1، وعمري ما هشوفك قليلة الأصل لو مشيتي"، فكان ردها: «كل أنواع الرزق بتيجي لكل شخص لوحده إلا الخلفة ده رزق مربوط بالاتنين، لو مكتوب لي أخلف فاهخلف منك ابن، ولو مش مكتوب لي واتجوزت من شخص آخر ممكن ماخلفش بس هكون خسرت الإنسان اللي بحبه».

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا