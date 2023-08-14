انت الأن تتابع خبر هاندا أرتشيل بديلة جورجينا في السعودية وردود فعل غاضبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت شركة العطور السعودية "لافيرن Laverne"، قد اختارت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز لتكون الوجه الإعلاني لها، الا ان التقارير الصحفية التركية أشارت إلى أنه تم اختيار الممثلة هاندا ارتشيل لتكون الوجه الإعلاني لمنتجات العلامة التجارية الرائدة في عالم البخور والعطور، وتم توقيع عقد لمدة عام، كبديلة عن جورجينا.

وسيتم بث اعلان العلامة التجارية في بعض الدول العربية منها السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، والأردن، والمغرب، وليبيا.

علق الجمهور على اختيار ارتشيل بديلة عن جورجينا كوجه اعلاني للعلامة التجارية السعودية، وأشار البعض أن هذا الاختيار غير موفق لأن حبيية لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو أكثر شهرة وجماهيرية في العالم العربي والخارج، بينما يرى البعض بأن هاندا تتمتع بشهرة كبيرة في العالم العربي، وتركيا وجمالها اللافت وشخصيتها الجذابة جعلتها الوجه الوحيد للكثير من الماركات الشهيرة.

على صعيد آخر كانت النجمة التركية قد اشترطت مؤخرا الا تتجاوز ساعات عملها في اليوم الواحد 12 ساعة للحفاظ على صحتها وراحتها النفسية والحصول على قسط كافٍ من الراحة بعيدًا عن ضغوطات العمل.