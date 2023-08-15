بجائزة قدرها ١٠ آلاف دولار.. قنوات ART تشارك في رعاية الدورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 04:31 مساءً - تشارك شبكة قنوات راديو وتليفزيون العرب ART في "سوق عمّان لصناعة الأفلام"، الذي يقام ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي - أول فيلم، والمقرر إنطلاقه بداية من الليلة وحتى ٢٢ أغسطس الجاري، حيث تقدم قنوات ART جائزة قدرها عشرة آلاف دولار لمشروع فيلم في مرحلة التطوير.

جدير بالذكر أن "سوق عمّان لصناعة الأفلام" هو مساحة مخصصة لربط صانعي الأفلام بالممولين المحتملين والشركاء والموزعين، كما يعد قاعدة هامة لانطلاق المشاريع السينمائية حتى تصل إلى الجمهور، حيث يهدف "مهرجان عمّان السينمائي الدولي" إلى وجود حراك إبداعي بين صانعي الأفلام وعشاق السينما في كل مكان، من خلال تقديم أفلام مميزة وفرص لكل العاملين في مجال صناعة السينما.