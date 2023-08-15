عمر كمال يعلن تأجيل طرح أغنيته الجديدة حدادا على رحيل والدة أحمد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 04:31 مساءً - أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال تأجيل طرح أغنيته الجديدة" في داهية"، مع صديقة حسن شاكوش، وذلك حدادا على والدة المطرب أحمد شيبة، والتى رحلت عن عالمنا أمس الاثنين.

وكتب عمر كمال، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:"احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة، بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها النهاردة لبعد أيام العزاء".

عمر كمال

وانهار الفنان أحمد شيبة، بالبكاء أثناء خروج جثمان والدته بعد أداء صلاة الجنازة عليها فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور مئات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.

وكانت قد أقيمت صلاة الجنازة فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه بعد صلاه الظهر، وعقب انتهاء صلاة الجنازة وخروج جثمان والدته تم ذبخ خروف أمام المسجد كصدقة على روحها .

كان جثمان والدة الفنان أحمد شيبة قد وصل إلى مسجد القباري في الاسكندرية لتشييعها إلى مثواها الأخير، وكان احمد شيبة نعى والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".

كان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته الأسبوع الماضى على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب:" ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب".