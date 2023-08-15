انت الأن تتابع خبر ما سبب طلاق مكس وضحى؟ المشهور الأردني يفجّر تعليقا صادما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر خبر طلاق مكس وضحى بعد 11 شهر فقط من الزواج، مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات عن الأسباب التي دفعتهما لهذا القرار رغم علاقة الحب التي تجمعهما.

في البداية خرج مشهور مواقع التواصل، الأردني ليعلن الانفصال عن زوجته ضحى قبل مرور عام كامل على زواجهما.

وأكد محمد نور الشهير بمكس عبر فيديو نشره على منصات التواصل، أنه لا يزال يحب ضحى وسيظل يحبها، لكن لم يكن الحب كافيا لنجاح الزواج.

وأشار مكس انه وزوجته عملا المستحيل لتستمر علاقتهما لكن لم يتمكنا من ذلك قائلا: "الحب نصيب والزواج نصيب والطلاق نصيب وكل شيء بالحياة نصيب".

وتابع قائلا انه سيبقى يحب ضحى ويحترمها للأبد رغم الانفصال.

بدورها، ظهرت ضحى التونسية عبر حساباتها على مواقع التواصل وهي تبكي، وتحاول السيطرة على دموعها، وأكدت أنها قضت أجمل الأيام مع مكس، ولن تقول به أي كلمة سيئة لأنها لن تجد إنسان مثله بحياتها وقالت: "إذا شوفتوني بحكي كلمة سيئة على مكس كل الناس تشتمني".

أعرب المتابعون عن صدمتهم بعد إعلان المشهورين انفصالهما، وطالبوهما بالتراجع عن هذا القرار مؤكدين انهما ثنائي مميز وعلاقة الحب التي تجمعهما مميزة.

الجدير بالذكر ان علاقة ضحى ومكس بدأت عندما التقيا ببث مباشر على تيك توك حيث وقع بحبها من المرة الأولى بحسب تصريحاته السابقة، وتقدم لخطبتها وتم الزواج بعد شهرين فقط، ليحتفي بهما محبيهما على مواقع التواصل.