انت الأن تتابع خبر الفنان أحمد فلوكس من مطروح إلى السجن بالجيزة بسبب المخدرات والسب والقذف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنان أحمد فلوكس، قائمة التريند في كافة محافظات جمهورية مصر العربية وصفحات السوشيال ميديا بعد إلقاء القبض عليه، وخلال موقع عرب فايف سنتعرف على كل ما هو جديد بشأن تفاصيل القبض على الفنان أحمد فلوكس.

الفنان أحمد فلوكس من مطروح إلى السجن بالجيزةألقت قوات الأمن القبض على الفنان أحمد فلوكس، حيث قضى أول أيام بين مديرية أمن مطروح وقسم شرطة العجوزة، وتم تكليف مأمورية لنقله إلى قسم شرطة العجوزة بالجيزة لاسكتمال باقي الإجراءات عن طريق المحكمة الاقتصادية.

وأكدت المصادر الصحفية على أن أحمد فلوكس تم القبض عليه من أجل تنفيذ حكم قضائي بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه في قضية سب وقذف، وليس كما تردد في واقعة القبض عليه لحيازة مخدر الحشيش أثناء تواجده في أحد الفنادق.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بـ«أحمد فلوكس» في مرسى مطروح لتنفيذ حكم قضائي بالحبس سنتين في واقعة سب وقذف، حيث تم ترحيله من مطروح إلى قسم شرطة العجوزة لاستكمال الإجراءات والتوقيع على نماذج الحبس.

وأفادت المصادر أن من المقرر أن يقضى فلوكس الحكم القضائي في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية، والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، وجارٍ عرض أوراق القضية على المحكمة الاقتصادية لاستكمال باقي الإجراءات.

محامي ياسمين إبراهيم بطلة مصر في كرة السلة

كشف محامي ياسمين إبراهيم بطلة مصر في كرة السلة عمرو عبد السلام، تفاصيل القبض على الفنان أحمد فلوكس، حيث قال المحامي أن القبض على فلوكس جاء من أجل تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ على خلفية اتهامه بسب وقذف إحدى لاعبات منتخب كرة السلة، وكان صدر الحكم في 2021، وتم استئناف الحكم.

وأفاد أن فلوكس لم يحضر جلسة الاستئناف ومن هنا أصبح الحكم الصادر بات ونهائي، وأنه قام بتتبع فلوكس حيث تأكد أنه في محافظة مرسى مطروح على الفور أبلغ الأجهزة الأمنية وبل الفعل قام رجال الشرطة بالتوجه إلى الفندق المقيم به للقبض عليه.

وذكر المحامي أن رجال الشرطة قامت بالقبض عليه وتفتيشه عثروا على إحدى الجواهر المخدرة بحوزته وتم تحرير محضر بواقعة حيازة مواد مخدرة وعرضه على النيابة العامة وتم إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، بناء على ذلك تم ترحيله لمديرية أمن الجيزة تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالحبس مدة عامين، وهو حاليًا موجود في قسم شرطة العجوزة تمهيدًا لنقله لأحد السجون لتنفيذ الحكم كاملا.