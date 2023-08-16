زوجة اللاعب رياض محرز تظهر عارية كما خلقها الله وأثارت جنون الشباب ..شاهد الان

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، متابعيها بصورة جديدة نشرتها على حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام، وهي ترتدي "بيكيني" فاضح.

ونشرت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد ابنة نجم تلفزيون الواقع دون وارد، صورة جديدة لها وهي في أحد الشواطئ وترتدي بيكيني من قطعتين من ماركة Boux Avenue.

واثارت الصورة موجة جدل واسع في الشارع الجزائري على وجه التحديد، وطالب الجمهور بتعليقاتهم "رياض محرز" بالتدخل، وجاء في أحد التعليقات، "محرز وين راك خويا، راهي خرجت عن السيطرة".

وينتظر الثنائي مولودهم الأول، ومؤخرا نشرت تايلور مقطع فيديو على حسابها في موقع إنستغرام وعلقت عليه بقولها:"فتاة صغيرة.. لا يمكننا الانتظار لمقابلتك".

وكان رياض محرز وتايلور قد عقدا قرانهما في حفل صغير ووفقاً لقوانين الشريعة الإسلامية، اواخر عام 2021 الماضي، وأقاما احتفالاً ثانياً لجعل زواجهما قانونياً في المملكة المتحدة، وذلك تطبيقاً للقوانين المحلية في هذا الخصوص.



