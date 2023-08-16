انت الأن تتابع خبر السعودية رهف القنون مع حبيبتها في السرير.. قبلات و مداعبات وأفعال خادشة للحياء ..شاهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بخطوة جريئة منها، أعلنت رهف القنون انضمامها بشكل رسمي لمنصة “onlyfans” والتي يتم بها مشاركة صُور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

الجدير بالذكر ان جمهورها السعودي بدأ بحملة ضدها مؤخرا بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تقبل صديقتها او حبيبتها من شفاها بلقطات مستفزة للجمهور أغضبت الشعب السعودي.

مقطع الفيديو أظهرها وهي تقبّل صديقتها على شفافها وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل على تصرفاتها وتبرأوا منها.

وقبل أيام شاركت الناشطة ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​رهف القنون​ الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد ظهرت شبه عارية بإطلالة صادمة.

وفي التفاصيل، إحتفلت رهف بمناسبة عيد الهالوين، مع مجموعة من صديقاتها اللواتي كانوا شبه عارايات أيضاً، وارتدت ملابس داخلية باللون الأسود، شفافة عند منطقة البطن وفقط تغطي الصدر، ما جعلها تبدو وكأنها سبه عارية، كما وضع قرون إسطناعية على رأسها، لتبدو وكأنها شخصية خيالية، ولم تكتفي بالملابس فقط، بل ظهرت وهي تقوم بحركات إيحائية أثارت إشمئزاز الجمهور.



