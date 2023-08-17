انت الأن تتابع خبر تصريح خطير حول عادل إمام هل أُصيب بالزهايمر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة مادلين طبر الشكوك حول الحالة الصحية للفنان المصري الكبير عادل إمام بسبب تعليق لها على غيابه عن الملأ وعدم حضور حفل تكريمه في ختام مهرجان القومي للمسرح.

قالت مادلين في تعليقها انها تعتب على عائلته وطالبتهم بالافراج عنه قائلة: "على أسرته أن تعيد التفكير في هذا الأمر"، مؤكدة ان حضوره كان يكفي حتى ان لم يتحدث.

واتهمت طبر، المخرج رامي إمام ابن الزعيم بعدم الرد على الاتصالات، وتساءلت: "نطمن عليه إزاي؟ لازم نقتحم بيته؟".

وأشارت طبر إلى أنها كانت تتمنى أن يحضر الزعيم تكريمه شخصياً ولا يغيب عن حدث كبير كهذا.

أثارت تصريحات النجمة جدلا على مواقع التواصل وظن بعض الجمهور ان كلامها تلميحاً منها إلى أن أسرته تخشى ان يعرف الجميع بأنه مُصاب بالألزهايمر.

وبعد الهجوم وردود الفعل العنيفة التي قوبلت بها تصريحات مادلين طبر، خرجت لتدافع عن نفسها قائلةً: "كل ما قلته ربما يكون جامحاً في حبّ الزعيم، هو شوق لرؤيته" وأعربت عن استهجانها، من الانتقادات الحادة التي وُجهت لها من قبل الكثيرين.

واختتمت مادلين كلامها برسالة إلى عائلة الزعيم وأعربت عن احترامها وتقديرها لأي قرار تتخذه لكنها طمعت أن ترى الفنان الكبير على المسرح مكرّماً.

بدوره خرج نقيب المهن التمثيلية عن صمته عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» وردّ على ما قالته مادلين طبر ووصف ما قالته بالخطير والمسيء للفنان عدل امام، وأكد انه ورامي يردان على الاتصالات الا في حالة الانشغال، ولفت إلى انه سيتواصل مع مادلين ليناقشها حول تصريحاتها.