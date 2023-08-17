انت الأن تتابع خبر طلاق نانسي عجرم من زوجها يضج المواقع ما علاقة الجريمة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل وبعض التقارير الإخبارية، خلال الفترة الماضية، بشائعات حول انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد 15 عاما من الزواج.

طلاق نانسي عجرم والهاشم

وما زاد انتشار هذه الأنباء غياب الهاشم وعدم الظهور مع زوجته نانسي عجرم كما كان يفعل سابقا، ما جعل الجمهور يتساءل عن سبب الغياب والانفصال، ورجح البعض ان الجريمة السابقة التي تورط بها زوج عجرم هي السبب بحدوث الطلاق، بينما رجح البعض أن تكون الخيانة هي السبب.

ردا على شائعة انفصال نانسي عجرم عن زوجها، خرجت بعض المصادر المقربة من الثنائي لتنفي ما تم تداوله، مؤكدين ان الزوجين يتواجدان حاليًا في فرنسا برفقة بناتهم في المخيم الصيفي، وقاموا بزيارة ديزني لاند، وعلاقتهما ممتازة والأجواء بينهما إيجابية.

ونشرت مصادر على صلة وثيقة بالأسرة، مجموعة من الصور ظهرت فيها نانسي عجرم بصحبة زوجها أثناء رحلتهما في ديزني لاند.

نانسي عجرم "تيجي ننبسط"

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الثنائي لشائعات الانفصال، ففي عام2021، ردت عجرم، على أنباء طلاقها، وأكدت ان الإشاعات موجودة دائمًا في حياة النجوم.

من ناحية ثانية طرحت نانسي عجرم مؤخرا أغنية "تيجي ننبسط"، عبر قناتها على يوتيوب وحققت 3 ملايين و500 ألف مشاهدة.