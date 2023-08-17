انت الأن تتابع خبر بعد انفصاله عن ضحى .. مكس يهدد بالقانون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض مشهور مواقع التواصل الأردني محمد نور الشهير باسم "مكس" للكثير من الانتقادات والاتهامات بالبحث عن الترند بعد إعلان خبر انفصاله عن المشهورة التونسية ضحى.

مكس يهدد

أكد مكس خلال رده على هذه الأقاويل، إنها باطلة ولا أساس لها من الصحة، ورفض فضح أسرار بيته وحياته الخاصة، وأقسم أنه لا يزال يحب ضحى وأن فراقها كسر قلبه لدرجة انه يشعر بثقل أحمال على ظهره بعد الانفصال.

وهدد المشهور الأردني باللجوء إلى القانون لأخذ حقه من أي شخص ينشر معلومة خاطئة تخص حياته الشخصية على مواقع التواصل، وضرب مثالا ببعض الصفحات التي نشرت فيديو أشارت فيه ان ضحى تعرضت للسحر، مؤكدا أنه لن يتهاون في مثل هذه التجاوزات التي تمس حياته.

طلاق مكس وضحى

يذكر أن مكس وضحى، قد أعلنا انفصالهما مؤخرا، بعد أقل من عام على الزواج، وأكدا انهما لا زالا يحبان بعضهما وبذلا جهدا كبيرا لاستمرار العلاقة لكن الحب وحده لم يكف لاستمرار الزواج.

وأكدت ضحى أنها قضت أجمل الأيام مع مكس، وقالت وهي تبكي أن زوجها أفضل رجل بالعالم ولن تسيء له بأي كلمة بعد الانفصال.