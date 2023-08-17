انت الأن تتابع خبر فرقة الطفيلة في صيف عمّان 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أمسية، الأربعاء، من مهرجان صيف عمّان الذي تمتدّ فعالياته حتّى 20 أغسطس (آب) الجاري، عرضًا لفرقة الطفيلة، حيثُ قدَّمت لوحةً فنيةً من التّراث الشعبيّ الأردنيّ.

وقد أحيا الفنانين أسامة جبور، وماجد زريقات، وغادة عباسي، أمسية طربية على المسرح الرئيسي، سادها الفن الغنائي التراثي والوطني، فيما تم في مدرج مسرح الأطفال عرض العمل المسرحي القرش الأبيض.

وتوفر الأمانة للجمهور مواقف ووسائط نقل من المواقف إلى مواقع الفعاليات، وتتضمن الفعاليات المخصصة للأطفال محطات ألعاب والرسم على الوجوه، ومنطقة للألعاب التفاعلية والسينما الخارجية.