انت الأن تتابع خبر بعد العتب مهرجان فحيص: الدنيا حلوة برجالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتضن مسرح دير الروم الأرثوذكس، أولى أمسيات "مهرجان الفحيص" في دورته الحادية والثلاثين، تحت شعار "الأردن.. تاريخ وحضارة".

شهدت الأمسية تنوع بين الخبرة والشباب مع النجم الأردني الجميل حتر، والفنان اللبناني وليد توفيق، وعازف العود الأردني أندريه شعيا.

تفاعل الحضور مع أغاني النجوم وتمايلوا على أنغام الموسيقى الإيقاعية، والأغنيات الطربية، حيث أطرب حتر الجمهور لمدة ساعة بأغانيه التي تنوعت ما بين الشعبية والتراثية، فضلاً عن الأغاني المشهورة للفنان ملحم بركات، ومحمد جمال، فكان اجمل ما قدمه: العتب على قد المحبة، الدنيا حلوة برجالها، دنا القلم، يا شوقي وغيرها، وختم وصلته بأغنية السيدة أم كلثوم ألف ليلة وليلة وفي نهاية الحفل تم تكريمه من قبل أمين سر المهرجان، عيسى السلمان.

أما الفنان وليد توفيق بدأ الحفل بالأغنية التي قدمها بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين، وقدم مجموعة من أغانيه منها: يا عسل، أنا زيم يا عصفور، يا بحر، ثم اخذ الجمهور برحلة إلى أجمل أغانيه القديمة: لا تعودني عليك، وكأني مليش إلا عنيك، نقسم القمر، وأغنية "حيو الأردن"، التي قدمها في التسعينيات.

وقدم توفيق تحياته للجمهور، وأكد أن قلبه يخفق عند زيارة الأردن ولقاء الجمهور، كما قدم التهنئة للناجحين في امتحانات التوجيهي.