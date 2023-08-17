انت الأن تتابع خبر هذا ما حدث بين دينا وفنانة أردنية بعد الزواج من طليقها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت المياه إلى مجاريها بين الفنانة المصرية دينا، والنجمة الأردنية فيدرا بعد سنوات طويلة من القطيعة.

وكانت القطيعة بينهما بسبب زواج دينا من طليق فيدرا، المخرج الراحل سامح الباجوري، وكانت قد انتشرت الكثير من الأقاويل حول تسبب فيدرا بمشاكل بين طليقها وزوجته الفنانة المصرية في آخر أيامه رغم نفيها الدائم لهذه الشائعات.

نهاية الخلاف بين دينا وفيدرا

مؤخرا أعلنت دينا انهاء الخلاف من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، تجمعها بفيدرا في العرض الخاص لفيلم "العميل صفر" في إحدى دور السينما، وعلّقت دينا على الصورة: "مع فيدرا في العرض الخاص لفيلم "العميل صفر".

وفي حوار سابق مع فيدرا في برنامج "كلمة أخيرة"، أشارت الفنانة الأردنية أنها تزوجت سامح عندما كان عمرها 18 سنة، ثم انفصلا وسافرت لأمريكا لتكمل دراستها، ثم تزوجته مرة أخرى عندما كان عمرها 25 سنة وتطلقت منه بعد عامين، ثم ذهب وتزوج من دينا بعد انفصالها عنه بأكثر من ثلاث سنوات.

فيلم العميل صفر

من ناحية ثانية، يشارك في فيلم "العميل صفر": بيومي فواد، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل أمن يحلم بأن يصير كجيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك حتى تضعه الظروف في موقف يثبت من خلاله أنه بطل حقيقي، وبدأ عرضه يوم 16 أغسطس الجاري، وسط اشادة كبيرة من الجمهور.