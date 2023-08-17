انت الأن تتابع خبر تفاصيل تعرض نادين نجيم للاعتداء ونقلها للمستشفى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام، كل الأخبار التي يتم تداولها حول تعرضها للاعتداء من قبل شخص مجهول في أعالي قضاء كسروان.

نادين نجيم ترد على أخبار تعرضها للاعتداء

نشرت نادين صورة مقتصة من الخبر المنتشر والذي كتب فيه ان الفنانة اللبنانية تعرضت لاعتداء أمام الشاليه الخاص بها، من قبل شخص مجهول، وشاهدها البعض وهي منهارة وتبكي من شدة الألم وتم نقلها إلى المستشفى.

وعلقت نجيم على هذا الخبر قائلة: "أنا منيحة والله ما في شيْ، ما بعرف مين ورا هيك خبر"، وتساءلت عن الهدف من وراء نشر مثل هذه الأخبار، وأكدت انها برفقة أولادها يتناولون العشاء.

وكان بعض المتابعين قد ربطوا خبر تعرضها للاعتداء بعدما هاجمت "شربل الأسمر"، واتهمته بفبركة الأخبار التي تتعلق بها وبخلافتها السابقة مع زوجها السابق.

من ناحية ثانية كان حساب تحت اسم شربليتا، على تويتر قد نشر معلومات قال فيها ان نجيم توجهت إلى المحكمة، بعد دعوة اقامها زوجها السابق هادي الأسمر، بسبب ما اقترفته بحقه من خلال الاساءة له والتشهير به، ما دفع النجمة اللبنانية للرد على هذه الاتهامات، عبر حسابها على مواقع التواصل وكتبت: "روح انضب بقى أنت ويلي عم يدفعولك، واسكت أحسن ما أنت كمان تلحقوا"، وأكدت انها هي من رفعت قضايا ضد زوجها وليس العكس.