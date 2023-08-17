انت الأن تتابع خبر غلبت سما المصري وصافيناز .. نسرين طافش تستعرض مؤخرتها بعد النفخ بهزة يمين وهزة شمال ..شاهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية نسرين طافش والنجم خالد تيجان ، وهما يرقصان رقصة السالسا.

وظهرت الفنانة في المقطع الذي تم تداوله بنطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي بنطال ضيقاً لونه رصاصي. بينما من الاعلى فانيلة رقيقة باللون الاسود وكاشفة للصدر.

وقامت الفنانة بأداء حركات الرقص باحترافية عالية، من بينها رفع الرجلين للاعلى وهي على ركبة وفخذي مصمم الرقص خالد تيجان .