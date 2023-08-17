انت الأن تتابع خبر إيمان العاصي تعلق على خبر ارتباطها والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبّبت صورة انتشرت في الفترة الأخيرة للفنانة إيمان العاصي مع شاب من خارج الوسط الفني علّق عليها بقوله: “الحمد لله تم الاتفاق بيني وبين الفنانة إيمان العاصي”، في انتشار أخبار عن ارتباطهما عاطفيًا، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

في ردّها الأول على هذه الأخبار، نفت إيمان العاصي كل ما أُثير عن أخبار ارتباطها بذلك الشاب، حيث نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي في موقع إنستغرام، وعلّقت عليها قائلة: "والنبي يا جماعة اللي يعرف الولد ده يعرف منه تم الاتفاق بينا على إيه". وهو ما يعني عدم وجود صلة بينهما وأنها لا تعرفه من الأساس، أو تعلم شيئاً عن الصورة.