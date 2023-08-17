انت الأن تتابع خبر بعد منعه في دول عربية .. عرض فيلم باربي بالأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد منع عرضه في عدد من الدول العربية، أجازت هيئة الإعلام عرض فيلم “باربي” في إحدى دور السينما في العاصمة الأردنية عمان.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى الخميس، 17 أغسطس بعد تأجيل عرضه عدة مرات، حيث كان من المقرر أن يعرض في شهر يوليو/تموز الماضي.

هذا وخضع الفيلم للتقييم من قبل هيئة الإعلام، وإثر ذلك أجيز عرضه في ادور السينما الأردنية.

الجدير بالذكر ان فيلم باربي الذي أخرجته غريتا غيرويغ وأدى بطولته مارغو روبي ورايان غوسلينغ، قد عُرض قبل أيام في عدة بلدان عربية، منها السعودية والإمارات حيث يشهد إقبالاً كبيراً، لكن حُظر عرضه في الكويت بحجة "خدش الآداب العامة"، كما طالب وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى من السلطات منع عرض الفيلم في الصالات اللبنانية بتهمة الترويج للمثلية الجنسية.

أما الجزائر، أصدرت وزارة الثقافة والفنون قرارا يقضي بسحب ترخيص عرض الفيلم، بعدما أثير جدلا واسعا حوله بسبب محتواه المنافي لقيم المجتمع على حد وصفها.

يذكر أن فيلم باربي قد دخل الأسبوع الماضي، تاريخ السينما بعدما أصبح أول عمل بتوقيع مخرجة تتجاوز إيراداته العالمية عتبة المليار دولار.