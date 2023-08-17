انت الأن تتابع خبر شكوك حول ميول هند البلوشي الجنسية بسبب فيديو صادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الممثلة الكويتية هند البلوشي، جمهورها من خلال فيديو نشرته عبر الإنستغرام، ظهرت فيه أثناء تواجدها في "صالون التجميل"، لقص شعرها الطويل على طريقة البوي الرائجة منذ فترة.

وأكدت البلوشي، أن هذه هي طريقتها المثلى للبدء من جديد. بعدما قررت التخلي عن شعرها الطويل.

وشاركت النجمة الكويتية حكمة عبر حسابها قالت فيها: "خير طريقة للبدء من جديد، هي تغيير كيف تبدو من الخارج أولاً".

تفاعل المتابعون مع قصة شعرها الجديدة، وأشاد الكثيرون بجمالها، بينما أعرب بعضهم عن دهشتهم لهذا القرار، متساءلين عن سبب تخليها عن شعرها، حيث أشار البعض ان المرأة لا تتخلى عن شعرها الا عندما تمر بمرحلة نفسية سيئة أو ترغب بالتخلص من الماضي والبدء من جديد بسبب خيبة أمل عاشتها.

وتبادلت البلوشي الإطراءات مع متابعيها الذين دعموها وتغزلوا بجمالها وردت على عدد كبير من التعليقات ممتنة للطاقة الإيجابية التي تركوها لها.

من جانب آخر، لم تسلم هند البلوشي من الانتقادات والتعليقات المسيئة، فاتهمها البعض بالميول الشاذة، بينما شبهتها إحدى المتابعات بالرجال وقالت: "لعن الله المتشبهات بالرجال"، لترد عليها الفنانة بانفعال: "ما عندك نظر ولا حوله شايفتني حاطه شنب ولا أشيل حديد.. وماسكة مسباح".

على صعيد آخر، كانت الفنانة الكويتية قد احتفلت في وقت سابق بعيد ميلاد ابنتها بطريقة مميزة، حيث نشرت الكثير من الصور والفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل، وثقت بها اجواء الحفل، في أجواء عائلية مبهجة وعفوية، حيث جهزت قالب حلوى لابنتها تم تزيينه بأشكال مستحضرات التجميل الملونة، في إشارة إلى حب الطفلة للمكياج.