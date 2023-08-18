انت الأن تتابع خبر ليلة مميزة من مهرجان صيف عمّان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت أمسية مهرجان صيف عمان لليلة الخميس، زاخرة بالعديد من الفعاليات على المسرح الرئيسي في حدائق الحسين، حيثُ أبدعت فرقة تراث الرمثا بتقديم لوحات فنية بالأداء والغناء، كما تم عرض العمل المسرحي الشيق "كوكتيل ضحك"، وقدّم الفنان عيسى السقار والفنان محمود سلطان وصلات من مختلف ألوان الغناء الوطني والتراث الأردني والعربي ووسط حضور كبير من الجمهور .

كما تم في المسرح المخصص للأطفال عرض مسرحية حكايات جحا وسط أجواء كرنفالية، وفقرة دبكة لمركز زها الثقافي .

وتتواصل فعاليات مهرجان صيف عمان حتى 20 أغسطس (أب) الجاري بفعاليات منوعة على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية يحييها العديد من الفنانين، حيث وفرت أمانة عمان وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان إلى مواقع الفعاليات داخل الحدائق .

ويستقطب المهرجان الذي يقام للعام 15 على التوالي نخبة من الأصوات الفنية الأردنية والعروض الفلكلورية من التراث الأردني والعمل المسرحي مع توفير مساحة من الترفيه أمام الأطفال .