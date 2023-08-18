شاهد .. فيديو مسرب كان سببت بطلاق هيفاء وهبي من ابو هشيمة و الصاعقة من هو الفنان المصري الذي كان معها

عدن - ياسمين فواز - عادت قصة حب الفنانة هيفاء وهبي والفنان المصري تامر هجرس إلى مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد فترة وجيزة من اندلاعها بعد لقاء تلفزيوني مع هجرس.

جاءت عودة قصة الحب بين وهبي وهاجر ، هذه المرة بعد أن تحدث متابعون عن صورة حديثة للفنانة اللبنانية ، نشرتها اليوم إحدى الصفحات الفنية على موقع إنستجرام.

وبينما علقت إحدى المعجبين بهيفاء وهبي ، بكلمات الغزل ، على الصورة ، واصفة الفنانة بأنها ملكة الذوق والجمال ، كتب أحد المتابعين تعليقاً يحتوي على اتهامات بخيانة النجمة اللبنانية لزوجها أحمد أبو هشيمة مع هجرس ثم زوجها الأخير ومدير الأعمال السابق محمد وزيري. وفقا له.

طرحت أسئلة كثيرة على ذهن الجمهور العربي بعد عرض حلقة الفنان المصري تامر هجرس مع الإعلامية إيناس الدغيدي ، مؤخرًا ، في برنامج شيخ الحارة.

وأكدت الشخصية التي تحمل اسم “شيخ الحارة” أن تامر هجرس كان يلاحق فنانة لبنانية منذ شهور عديدة ، بسبب إعجابه الشديد بها ورغبته في إقامة علاقة عاطفية معها.

و أضاف شيخ الحارة ، خلال المقابلة التلفزيونية ، أن حب الفنانة لهيفاء وهبي وحبه لها ، دفعها للبحث عن أي دور تمثيلي يجمعها معها ، حتى