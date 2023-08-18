انت الأن تتابع خبر إحالة سعد الصغير للنيابة بعد ادعاء زوجته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت زوجة الفنان المصري سعد الصغير بلاغا ضد زوجها ، واتهمته بتصويرها داخل غرفة نومها دون علمها ، ومراقبتها .



في التفاصيل، توجهت هدير محمد البالغة من العمر 34 عاما ، زوجة الفنان المصري الشعبي سعد الصغير لقسم شرطة الهرم وطلبت لقاء رئيس المباحث من أجل تقديم بلاغ ضد الصغير، حيث أجهشت بالبكاء أثناء حديثها عن تفاصيل الواقعة.



وادعت هدير إلى أن الصغير عمل على تثبيت كاميرات في مسكن الزوجية وسيارتها الخاصة من أجل مراقبتها، وقالت: "جوزي سعد الصغير مركب ليا كاميرات في غرفة النوم، وأماكن داخل الشقة، وانا حابة اقدم بلاغا ضده وعايزة حقي بالقانون".



وأشرفت الجهات الأمنية على التحقق من مقاطع الفيديو التي قدمتها هدير للقسم، ليتبين أنه جرى تصويرها فعلا دون علمها.



وتم إحالة سعد الصغير إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسماع أقواله حول الواقعة، لتقرر جهات التحقيق، الخميس، إخلاء سبيل المطرب المصري بحسب ما نقلته مواقع محلية.



يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الصغير مثل هذه الأزمة، إذ سبق أن اتهمته زوجته الثانية الراقصة برلنتي عامر بمراقبة هاتفها المحمول، وقدمت ضده شكوى في مباحث الإنترنت.