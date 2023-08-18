انت الأن تتابع خبر طلاق بريتني سبيرز يثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت قضية طلاق النجمة العالمية بريتني سبيرز من عارض الأزياء الإيراني سام أصغري جدلا واسعا بين جمهورها ، وطالتها الاشاعات التي قالت بأنها تعرضت للابتزاز والتهديدات.

وهذا ما دفع زوجها أصغري أن يخرج عن صمته ويوضح قصة طلاقهما .



وأوضح أصغري في بيان مقتضب نشره عبر خاصية الستوري على حسابه في انستغرام مساء الخميس أن الزوجين قررا انهاء رحلتهما معا.



كما أكد أنه يتمنى لها الأفضل دائماً، مضيفاً أنهما سيتمسكان بالحب والاحترام لبعضهما البعض ، إلا أن الأمور السيئة أو القذرة - على حد تعبيره - تحدث عامة في الحياة.



وطلب محاولة احترام خصوصيتهما، لاسيما وسائل الإعلام، مطالباً إياها بالرفق ومراعاة مشاعر الآخرين"، على أقل تقدير!



فيما لا تزال سبيرز ملتزمة بالصمت حول القضية، ولم يدلِ فريقها القانوني بأي تعليق.



وكانت وثيقة مقدمة إلى محكمة لوس أنجلوس العليا، أظهرت يوم الأربعاء الماضي أن أصغري تقدم بطلب طلاق من النجمة الأميركية بعد 14 شهراً فقط من زواجهما العام الماضي إثر رفع الوصاية القانونية عنها.



كما بينت تلك الوثيقة أن أصغري (29 عاماً) أرجع سبب طلب الطلاق إلى "خلافات لا يمكن تخطيها". فيما يسعى للحصول على نفقة من سبيرز، طالباً أيضا أن تسدد الرسوم القانونية للقضية، حسب ما نقلت رويترز.



يذكر أن أصغري الإيراني المولد، تزوج بالنجمة الأميركية (41 عاماً) قبل 14 شهراً في يونيو 2022 بعد علاقة حب استمرت ما يقرب من 6 سنوات. وهو مدرب شخصي وممثل ظهر في مسلسل "بلاك مانداي" أو (الاثنين الأسود).



وعقدا قرانهما بعد أشهر فحسب من إنهاء قاض الوصاية القانونية على سبيرز التي فرضت قيوداً على حياتها الشخصية وشؤونها المالية لمدة 13 عاماً. وقالت وقتها أثناء إجراءات المحكمة إنها تتوق للزواج وتكوين أسرة جديدة دون أي قيود.



وكانت الوصاية القانونية لوالدها جيمي سبيرز فرضت عليها بعد أن أصيبت بانهيار علناً في 2007 ودخلت على إثره للمستشفى بسبب مشكلات نفسية لم يتم الكشف عنها.



وهذا الزواج أو الطلاق هو الثالث لسبيرز. فقد تزوجت سابقا من ألكسندر، صديق طفولتها، بحفل مفاجئ في لاس فيغاس عام 2004، لكن الزواج تم إبطاله بعد فترة وجيزة.



ثم بعد ذلك بتسعة أشهر، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين. وانتهى هذا الزواج بالطلاق عام 2007