انت الأن تتابع خبر ديانا كرزون .. 20 عاما على لقب سوبر ستار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استذكرت الفنانة ديانا كرزون عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، فوزها بلقب سوبر ستار العرب .

واحتفلت ديانا بمرور 20 عاما على حصولها على اللقب ، ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة:

"قبل عشرين سنة مثل اليوم توجتوني بمبحبتكم وحصلت على لقب سوبر ستار العرب وكانت فرحتي بمحبتكم ما بتنوصف..

شكراً على حبكم الدائم و وقفتكم ودعمكم الي طول الوقت .. بحبكم ديانا كرزون" .

ولقي منشور كرزون تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها ، الذي هنأها مجددا باللقب ، وعبروا عن إعجابهم بها .



حفل ديانا كرازون في تونس

وتستعد ديانا كرازون لإحياء حفل غنائي الشهر المقبل بتونس والذي روجت له منذ ايام اذ نشرت البوستر الدعائي للحفل معلقة: «النجمة الأردنية سوبر ستار العرب ديانا كرزون في تونس في حفل فني ساهر بالمسرح الأثري بقرطاج يوم 17 سبتمبر في المنتدى العربي للاستثمار الثقافي السياحي، وذلك تزامنًا مع حفل اختتام المنتدى العربي الاستثمار.