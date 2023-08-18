انت الأن تتابع خبر كليب تامر حسني الجديد يفاجئ الجمهور .. ويتصدر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان المصري تامر حسني عن مشاركة السعودية أسيل عمران في كليب أغنيته الجديدة ( حوا) ، التي طرحت الخميس على يوتيوب.

وحقق الكليب 728 ألف مشاهدة خلال يوم واحد من العرض ، وتصدرت الترند في عدة دول عربية، واحتل المرتبة الـ 9 عالمياً في أقل من 20 ساعة على إطلاقها.



أغنية "حوا" من ألبوم تامر الجديد "هرمون السعادة"، وهي من ألحانه وكلماته، ووزعها موسيقيا علي فتح الله، وتعاون فيها أسيل عمران للمرّة الثانية بعد نجاح كليب "ناسيني" معها قبل سنوات.



ويحاول تامر من خلال الأغنية تناول شخصية حواء وغيرتها الدائمة وتفكيك لغزها، من خلال تسليط الضوء عليها بقالب كوميدي من خلال الفيديو كليب، وشوّق تامر المتابعين إلى الأغنية من خلال مقطع شاركه على انستجرام مع تعليق: "مقاطع من كليب حوّا للفنان تامر حسني، شاهد الكليب كامل على يوتيوب".



عدد كبير من المتابعين تفاعلوا مع بوست تامر حسني بشكل حماسي وكوميدي، ومنهم لجين عمران التي شاركت ستوري وكتبت عليها: "ولا حتفهمونا فعلا.. المهم احنا فاهمينكم بس بنسوق العبط مع شوية هبل"، بدوره تامر شارك ستوري لجين وعلق عليها: "ايوا كده اعترفوا".



كلمات أغنية "حوا" لـ تامر حسني

تقول بعض كلمات الأغنية:



اشتريت كتاب اسمه



كيف تفهم حوا



قولت هعرف منه



إيه في دماغها جوا



حوا في كل الجنسيات



بجد تركيبه واحده



لو هنسمي في مسميات



أحن حنينه جاحده



حافظين مش فاهمين



نفس الكلام و بيتردد



بيتردد



و إحنا عايشين مساكين



بنجيب



في هدايا و نسدد



آه و نسدد