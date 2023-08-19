شاهد .. أوقح ظهور في الكون.. إليكم خلفية جورجينا رودريغيز الصاروخية... تظهرها بأكملها للمرة الأولى !!

انت الان تتابع خبر أوقح ظهور في الكون.. إليكم خلفية جورجينا رودريغيز الصاروخية... تظهرها بأكملها للمرة الأولى !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - للمرة الأولى على الإطلاق، تمّ إظهار صورة مؤخرة عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز وهي شبه عارية على متن أحد اليخوت.

في التّفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعارضة الأزياء العالمية جوردينا رودريغز وهي عارية تماماً على متن أحد القوارب.

جورجينا ظهرت وهي نائمة على بطنها، وتستعرض مؤخرتها بطريقة فاضحة.

من جهةٍ أخرى، عندما رأت الجماهير عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز برفقة اللاعب النجم كريستيانو رونالدو،

اعتقدوا أنّها من عائلة غنيّة، وُلدت وملعقة الذّهب في فمها. لكن الحقيقة معاكسة تمامًا، فحياتها كلّها هروب وسجن ومخدّرات.

أُغرم كريستيانو رونالدو بفتاةٍ جذّابة، تعرّف إليها العالم، وهي جورجينا رودريغيز. بدأت حياتهما بشكلٍ طبيعيٍّ جدًا، فالصحافة اهتمّت بهما، أكثر من خلفيّة العشيقة التي فاجأت الجميع بمجرّد الكشف عن حياتها السابقة.

في إحدى المرّات، نشرت جورجينا صورة عبر إنستغرام، وقالت فيها: «يا لمصادفات الحياة، سأهبط فى البلد الذي ولدت

فيه في مثل هذا اليوم قبل 25 سنة مضت». وكانت تقصد الأرجنتين، إنّما لم تعرف أنّ هذه الزيارة ستفضحها وتفضح تاريخ عائلتها.