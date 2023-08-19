انت الأن تتابع خبر بطولة نجمة الإغراء إلهام شاهين .. كل تسريبات المومس الفاضلة الفاضحة ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت مسرحية الفيلسوف والكاتب الفرنسي الكبير جان بول سارتر “المومس الفاضل” محركات البحث بعد الفنانة الكبيرة سميحة. واقترحت أيوب أن تقوم زميلتها إلهام شاهين بعرض المسرحية ، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية والهجوم على عنوان المسرحية ، معتقدين أن العنوان يحمل قدراً من الجرأة.



فيما يلي نستعرض 6 معلومات عن المسرحية التي أثارت الجدل ، من عرضها الأول حتى الساعات الماضية ، خاصة وأن العنوان قد لا يعكس المحتوى الذي وصل إلى الجمهور.

1- المسرحية ، التي عُرضت في باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) 1946 ، تستند إلى ملاحظات سارتر عن زيارات قام بها في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي مستوحاة من قضية سكوتسبورو ، التي وقعت في تلك المدينة عام 1931 ، حيث 9 تمت معاقبة الرجال السود لاعتدائهم على بغايا.

2- انتقد سارتر في مسرحيته العنصرية والنظام الطبقي في المجتمع الأمريكي بطريقة ساخرة ، حيث روى قصة العاهرة البيضاء ، والرجل الأسود المتهم بالاعتداء عليها ، والرجل الأبيض الثري الذي ارتكب الجريمة.

3- المسرحية عبارة عن فصل واحد ولوحين ، وهذه المسرحية مأخوذة عن البطلة “ليزي” وهي عاهرة أمريكية لديها ما تبقى من حب الخير والحقيقة في حد ذاتها. جريمة ، لكن ابن عم الأبيض ، وهو أيضًا أحد موكليها ، يطلب منها أن تشهد بأن الأبيض قتل الزنجي عندما حاول اغتصابها دفاعًا عنها. من العائد.

4- عندما تذهب مع “فريد” إلى منزلها ، تجد زنجيًا آخر يفر في حمامها ، ويهرب من البيض ، لذلك يفعل “فريد” ما فعله ابن عمه ، ويقتل الزنجي ، وتثور “ليزي” وتنتزع مسدسًا منه ليطلق النار عليه ، لكن “فريد” استدرجها بوعود وأنه سيمنحها منزلًا جميلًا على ضفة النهر ، وسيكون عميلها الدائم ثلاث مرات في الأسبوع.

5- كتب سارتر نهاية جديدة تناسب المسرحية التي عُرضت في الاتحاد السوفيتي مع عرض الفيلم عام 1952. وفي هذه النهاية الجديدة ظهرت نقطة تحول في العنصرية والتمييز الطبقي ، رافضة شهادة ليزي الزائفة.

6- قال الكاتب في تعليقه المتعلق بالتعديلات: “أعلم أن الكثير من الشباب من الطبقة العاملة شاهدوا المسرحية وشعروا بخيبة أمل بسبب نهايتها الحزينة ، كما أعلم أن الشيء الوحيد الذي يدعو للتفاؤل هو الحاجة. من الجمهور الذي يجب أن يرتبط بالحياة “. كما انتقد القرار البطولي للشخصية. وكانت النهاية الرئيسية والسعيدة للمسرحية هي أن المسرحية تعكس واقع العنصرية في أمريكا في الثلاثينيات.