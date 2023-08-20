انت الأن تتابع خبر فتاتان سعوديتان توأم تنافسن فيفي عبده وصافيناز برقصة فاضحة ومتابع : مسحتوهم .. شاهد الان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد المملكة العربية السعودية من أكثر دول الشرق الأوسط إلتزاماً وتحفظاً من حيث العادات والتقاليد أو حتى التعليمات الدينية ، لكننا ومنذ فترة ليست ب بسيطة أصبحنا نجد أشياء مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا تنتشر وتصدر من المجتمع السعودي .

يبدو أن الجيل السعودي الشابّ غير راضٍ عن التعايش على ما عاش عليه آبائهم وأجدادهم ، فأصبحوا يريدون الانفتاح على العالم الجديد والتغيير في عاداتهم وطريقة حياتهم التي اعتادوا عليهم ، فأصبحنا نرى عارضات الأزياء السعوديات والمطربات السعوديات ، والشبان الذين يهتمون باتباع الموضة في الملابس وقصات الشعر الحديثة .

لكننا اليوم أمام ظاهرة سعودية جديدة من نوعها ، فيُظهر مقطع الفيديو فتاتين توأمين ، يرقصن الرقص الشرقي بمهارة عالية ، ويسعين وراء الشهرة ، حيث صرحت الفتاتان : أن الحجاب والدين الاسلامي لن يمنعهما من ممارسة موهبتهما في الرقص ، وأضافت احداهن إلى أنهّن ينافسن فيفي عبدو في مجال الرقص الشرقي وأن كل من اتفرج رقصهما بالفيديو أيّد ذلك ، فكان بعض المادحين المشجعين والبعض الآخر ناقداً ومندداً بهذا التصرف أن يكون صادراً من فتاتين من أرض الحرميين الشريفين ، والبعض اتهمهما بأنهما غير سعوديات ويسعين فقط لتشويه سمعة الفتاة السعودية المحافظة .